Yazın en renkli saatleri

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CASIO G SHOCK'tan yaz mevsimine uygun rengarenk saatler...

Özel ambalajında satışa sunulan bu modeller modayı takip edenlerin aynı zamanda fonksiyonellikten vazgeçemeyenlerin seçimi olacak. Oldukça iddialı renklerin kullanıldığı koleksiyonda dikkat çekici zemin aydınlatma renkleri kullanılarak güzel ve farklı bir kombinasyon sağlanmış.



G-SHOCK konseptinin çıkış noktası olan darbelere dayanıklılık özelliğinin yanı sıra kronometre, alarm, tam otomatik takvim ve 200 Metre su geçirmezlik özellikleriyle de dikkati çekiyor.



Yaz ayları için üretilen bu modeller tüm seçkin CASIO SAAT satış noktalarında meraklılarını bekliyor!