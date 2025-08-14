Yazın en serin aksesuarı: Stilinizi tamamlayan 13 yelpaze modeli
Bu yaz ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası bir şeyi kanıtladıysa, o da taşınabilir yelpazelerin 2025’in en popüler aksesuarı ve çantalardan eksik edilmeyen bir parça olduğu. Stilinizi tamamlayan 15 yelpaze modelini sizler için derledik...
Son birkaç ay boyunca sıcaktan kaçmaya çalışan onlarca kişinin dışarı çıkarken yanlarında yelpaze taşıdıklarına tanık olduk. Bu trend yalnızca sokaklarla sınırlı değil; TikTok'ta da oldukça yaygın.
Ancak bazen pille çalışan bu küçük vantilatörler yeterli olmayabiliyor — özellikle de hem kıyafetinizle uyumlu hem de tarzınızı öne çıkaracak bir şey taşımak istiyorsanız. Bu nedenle, vücut ısınızı normal seviyede tutarken daha dramatik ve şık bir çözüm arıyorsanız, sizi nostaljik ama yeniden trend olan klasik yelpazelere yönlendirmemek haksızlık olur.
Geçtiğimiz hafta sona eren Kopenhag Moda Haftası’nda birçok yeni trend öne çıktı: şu sıralar tüm ‘It-girl’lerin giydiği parmak arası sandaletler ve vintage gecelik şapkalarından ilham alan örgü şapkalar bunlardan sadece birkaçı. Defilelere katılanlar arasında defalarca görülen bir başka dikkat çekici detay ise yelpazelerdi. Jacquemus ve Viktor&Rolf gibi markaların şovlarında, bu yelpazeler yalnızca serinlemek için değil, adeta kombinin tamamlayıcı bir parçası olarak taşındı.
