Deniz ve kumsal sezonuna geri sayım başlamışken tatil bavullarının olmazsa olmazlarını L’Appart bünyesindeki marka ve tasarımcılardan seçtik.





Fransız lüks mayo ve iç giyim markası Eres’in İlkbahar/Yaz 2015 koleksiyonu, klasik tasarımları mimari bir bakışla yeniden yorumluyor, modern bir çizgiyle kadın vücudunu mükemmel bir biçimde sarmalıyor.Chloé, “Dafne” ve “Carlina” gibi kısa sürede kült haline gelen güneş gözlüğü modelleriyle kendine güvenen şehir kadınının yaz şıklığını tamamlarken, Lacoste güneş gözlükleri, yazın en sportif halini yaşamak isteyenlere hitap ediyor.2WINS’in deniz altı temasından esinlenen elbiseleri plaj partilerin kurtarıcısı olurken, Freak is The New Black’in crop-top’ları, feminenliği vurgulayacak.Plaj kıyafetlerinde rahatlıktan ödün vermeyen ve beyaz gömleği deniz kenarına bile taşıyan kadınların imdadına ise, Mehtap Elaidi koleksiyonu yetişiyor.