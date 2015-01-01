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2015 İlkbahar&Yaz Kemal Tanca kadın koleksiyonu mağazalarda yerini aldı.

Çekimleri Amerika’nın Los Angeles şehrinde yapılan Kemal Tanca 2015 İlkbahar&Yaz kadın modelleri Pastel Tonlar, Renk Blokları ve Metalik olarak üç renk teması ile dikkat çekiyor. Bu yaz yine atağa geçen topuklu sivri burun modeller koleksiyonda kırmızı, saks, yeşil, metalik rose ve altın yılan baskılara bürünüyor. 70’li yılların modası olan ahşap görünümlü ve mantar kaplamalı topuklar ise koleksiyonda yine yerini almış.

Kemal Tanca 2015 İlkbahar&Yaz Koleksiyonu’nda çantalarda yumuşak derilerden yapılmış hobo çantalar ve shoping bagler görmek mümkün. Bunun yanı sıra koleksiyonda zarif kasalı baskılı derilerden yapılmış pastel tonlu çantalara da sık sık yer verilmiş. Uzun zamandır gece ve gündüz kullanılan clutchlar hem pastel tonlarda, hem metaliklerde, hem de renkli derilerle yorumlanmış bir biçimde karşımıza çıkıyor.