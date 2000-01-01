Pantone, yani renklerin evrensel parmak izi bu yılın rengini klasik mavi olarak belirledi. Klasik mavi dışında bu yaz hangi renkler hayatımıza hareket ve güzellik katacak öğrenmek ister misiniz?

Pantone markası, renk standartlarının öteki adı ve bir renk kataloğu olarak da biliniyor. Binlerce renge ait kodların yer aldığı bu kataloğu en çok matbaacılar, modacılar ve tasarımcılar kullanıyor. Renklerin evrensel parmak izi olarak da tanımlanıyor. Pantone bu yılın rengini klasik mavi olarak belirledi. 2020’ye damga vuracak diğer renkler de pembe ve sarı tonları olacak gibi görünüyor. 2020’nin pastel ruhu neonlarla dengelenecekti ama zor başlayan yıl bizi daha sakin, huzurlu tasarım ve renklere yönlendirdi.

Pantone Renkleriyle Kombinleyin

Gardırobunuzu yenilemeden önce Pantone tarafından belirlenen 2020 trend renklerine her zaman göz atmanızı öneririz. Bu renkleri incelemek kombin tasarımlarınız için de ilham almanızı sağlayacaktır. Mesela Faded Denim, mavi ve gri tonlarının karışımı gibi hoş bir renge sahip. Özellikle beyazla ya da kendi ailesinden renklerle kombinlendiğinde harika sonuçlar almanızı sağlıyor. Hem sade hem de şık olma garantisi veren seçenekler arasında.

Meşhur Katalogları İnceleyin

Pantone Formula Guide | Coated & Uncoated tasarım, moda ve iç mimarlık alanında tercih edilen kataloglardan biri. İçinde yaklaşık 2000 Pantone spot renk bulunuyor. Katalog 2018’de sınırlı sayıda üretildi ama 2019’da katalogda Ultra Viyole adı altında yeni bir güncelleme yapıldı, eklenen yeni renklerle zenginleştirildi. Pantone Fashion, Home + Interiors Cotton Planner da tasarım dünyasında önemli bir yere sahip.





Yılın Rengi

Pantone her yıl özel renkler seçiyor. Marka, 2020 rengini dengeli ve zarif 19-4052 Klasik Mavi olarak belirledi ve bir açıklama yaptı… Güven ve huzura daha fazla ihtiyaç duyduğumuz için bu rengi seçtiğini belirten marka, mavinin sürekliliğini ve sakinliğini de vurguladı.

Living Coral Yazı

Gelelim 2020’nin diğer renklerine… Living Coral, geçen yılın da favorilerinden olan yumuşak, enerji veren ve canlandıran bir mercan tonu. Özellikle cesur, renkli kişiliklerin dikkatini çekiyor ve 2020 yazına da damga vuracakmış gibi görünüyor. Tasarımcılar da bu renk ve tonlarını çok sevdi. Gardırop, makyaj çantaları ve takı kutularında yerini aldı bile. İç dekorasyon dünyasında da kendine hızla yer buldu, özetle Living Coral’ın yükselişi tasarımcıların gözünden de kaçmadı

Yaz Aylarında Koyu Tonlardan Vazgeçemeyenlere

Navy Blaze yaz aylarında koyu tonlardan vazgeçemeyenler için. Grape Compote, mor ve tonlarını sevenler için ideal. Tarçın ve bakır renklerini seviyorsanız Cinnamon Stick bu yaz tam size göre. Bu üç rengin beyazlarla harika kombinlendiğini de eklemek gerek. Özellikle çanta ve pantolonlarda tercih edilen bu koyu renkler beyaz gömlek ve açık renk ayakkabılarla daha da vurgulanıyor. Pembe, sarı, hardal ve mavi ise 2020 yazına ait renkler olarak görülüyor.