Pastanızdaki mumları çaktırmadan eksiltmeye, beyazlarınızı gizlemeye, yüzünüzdeki çizgileri doldurtmaya ve hatta olduğunuzdan daha genç görünüyorsanız bununla böbürlenmenize artık hiç gerek yok. Tam da age proud kavramı yükselişteyken, olduğunuz yaş neyse, onunla gurur duyma zamanı.

Yazı: Simay Engür



Kadınlar yaşları hakkında yalan söylemeyi artık bırakacak mı? Dünyanın en ünlü trend belirleyicilerinden Marian Salzman’ın yükseleceğini öngördüğü ‘age proud’ yani ‘yaş gururu’ trendi ‘40’lar yeni 20’, ‘60’lar yeni 40’ gibi sonu belli olmayan tartışmaları ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Artık kadınların olduklarından daha genç görünme motivasyonu, yerini oldukları yaşın haklı gururunu yaşamaya bırakıyor. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere ana akım düzene göre erkekler yaşlandıkça, deyim yerindeyse ‘karizma’ bir mertebeye ulaşırken; toplumsal normlar, medyadaki kadın temsilleri ve kozmetik sektörünün kutsallaşan ‘daha genç görün!’ emri üzerine kadınlar, yaşını sır gibi saklamaya ve olduklarından daha genç görünmelerine(!) yarayacak türlü türlü Ali Cengiz oyunlarına yönelme ihtiyacı duyuyor. Peki, şimdi age proud sayesinde ne değişecek? Özellikle 50’sini gören kadınlar artık deneyimlerinin tadını çıkarmaya, beyazlayan saçlarının aslında ne kadar da çekici göründüğünü anlamaya ve yaşlarını bir onur rozeti gibi gizlemeden taşımaya karar veriyor. Bunca yıldır isteyerek ya da istemeyerek popüler kültürün ikonik kadınlarının her hareketini sorgulamadan taklit etmiş olabilirsiniz.





Irıs Apfel



İşte size belki de ilk kez ünlü kadınları taklit etmenin gurur vereceği bir bahaneler zinciri: Geçtiğimiz yıl 60’ıncı yaşının şerefine bikiniyle poz veren Sharon Stone, 50’sinde tıpkı 50 yaşında bir kadın gibi görünmenin gururunu yaşayan Jennifer Aniston ve kimsenin ‘canım sen bi’ kenara çekil artık’ diyemeyeceğiniz dehasıyla 91yaşındaki ilham perisi Iris Apfel… Elbette ki ana akımın her yeni trendini üzerinize yakıştırmayın; ancak kadınların ‘genç görünme zorunluluğu’ gibi mitleşen bir cinsel ayrımcılığa meydan okunuyorsa bu tarihi aydınlanmaya siz de katılın.



