Postalların uzun olanı da bilekte biteni de sıkça karşımıza çıkıyor. Üzerlerindeki zımba ve tokalar ise tarzınızı yansıtıcak önemli detaylar.

Kış günü

Beyazın karlı günlerde giyilemeyeceği tabusu yıkılalı çok oldu. Kürk ve leopar detaylar ise yeni dönemin artıları.











Ateş kırmızı

Dikkat çekmek mesele değil artık! 90’larda sıkca karşımıza çıkan ayakkabı ve çizmeler bu kış tekrar aramızda.







Rahat ol

Spor ayakkabıların sezonu olmadığı gibi artık limiti de yok. Kürklü, süslü bir model mi, koşturmacanıza uyum sağlayacak rahat bir model mi size göre?







Olay kadife

2017-18 Sonbahar/Kış sezonunun olmazsa olmazı kadife. Aksesuarlarda kullanımını seviyoruz. Ayakkabılarda ise kare topuklu olanlar favorimiz.







Topuk farkı

Farklı topuk formları tüm modacıların favorisi. Çünkü onlar bir kadını kalbinden vurmanın yolunu iyi biliyor.



