Kış günü
Beyazın karlı günlerde giyilemeyeceği tabusu yıkılalı çok oldu. Kürk ve leopar detaylar ise yeni dönemin artıları.
Ateş kırmızı
Dikkat çekmek mesele değil artık! 90’larda sıkca karşımıza çıkan ayakkabı ve çizmeler bu kış tekrar aramızda.
Rahat ol
Spor ayakkabıların sezonu olmadığı gibi artık limiti de yok. Kürklü, süslü bir model mi, koşturmacanıza uyum sağlayacak rahat bir model mi size göre?
Olay kadife
2017-18 Sonbahar/Kış sezonunun olmazsa olmazı kadife. Aksesuarlarda kullanımını seviyoruz. Ayakkabılarda ise kare topuklu olanlar favorimiz.
Topuk farkı
Farklı topuk formları tüm modacıların favorisi. Çünkü onlar bir kadını kalbinden vurmanın yolunu iyi biliyor.