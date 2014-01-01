''Yeni kıyılara doğru saatim hep yanımda''

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Timberland, 2014 bahar-yaz dönemi için tatil ruhuna uygun ve rahat kullanımlı bir koleksiyon üretti

Bu koleksiyon, erken sabah yürüyüşlerine de akşam saatlerindeki şık bir restoranta da uygun çizgilere sahip. New Market koleksiyonu,markanın ruhunu tamamen yansıtan çizgisiyle, deniz kenarı ve liman kentlerinin atmosferine ve yaşam tarzına uygun, rahata çizgilerden oluşuyor.



45 ve 55 mm çapındaki etkileyici kasası, iyon kaplama çelik kasa materyali ile mükemmel bir uyum sergiliyor. Aydınlık kadranı ise gece saatin görünürlüğünü ve okunurluğunu kolaylaştırıyor. Büyük boyutuna rağmen, kullanıcılara kullanım rahatlığı sağlayan New Market koleksiyonu kızıl kahve ve sarı tonlarındaki deri kordon seçenekleri ile spor ama şık görünümünüzü tamamlıyor.