Yeni modeller

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Asics, Asics GEL Noosa Tri 10 serisinin yeni tasarımları ile koşuculara benzersiz bir deneyim sunuyor.

Performansını en üst seviyeye çıkarırken stilinden ödün vermek istemeyen sporseverler için Yeni Asics Gel Noosa Tri 10 modellerinde rengarenk seçenekler var.

Yeni Asics Gel Noosa Tri 10 serisini üstün teknolojik tasarımıyla çorap giymeden de rahatça kullanabilirsiniz.

Elastik yapısı sayesinde sağladığı esneklik ve ekstra hafiflik özelliği ile koşarken kendi ağırlığınızdan daha fazlasını taşımanıza gerek kalmıyor.

Fiyat: 379 TL ile 399 TL arasında

