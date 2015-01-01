Ayakkabı Dünyası, 2015-2016 Sonbahar/Kış Koleksiyonu'nu Soho House Istanbul'da gerçekleştirdiği özel bir defile ile tanıttı.

Defile öncesinde konuklarla bir araya gelen Klinik Psikolog Pınar Mermer, günümüzün sorunu olan stres ile başa çıkmanın yollarını keyifli bir sunum ile paylaştı.Soho House Istanbul'da düzenlenen tanıtım defilesinde, sonbaharın renkleriyle yeniden yorumlanan stilettolar; şık, feminen ve özgüven sahibi kadınların bu sezon da vazgeçilmezi olmaya aday olduğunu gösterdi. Maskülen ayakkabılar, platform topuklular, sneakerlar da defilede öne çıkan modellerden oldu.Ayakkabı Dünyası'nın hem klasik hem de spor çizgiye özel hazırladığı erkek koleksiyonunda loaferlar, renkli taban detaylarıyla dikkat çekerken, modern oxfordlar şık detayları beğeni topladı.