Yeni sezon taze geldi!

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Mavi, 2014 Sonbahar modasının ilk parçalarıyla yeni sezona göz kırpıyor.

Yırtık detaylı, vintage ve koyu yıkamalı jean’lerin göze çarptığı koleksiyonda, skinny ve dar kesimlerin ağırlığı hissediliyor. Renk skalasında siyah, gri ve mavinin olduğu koleksiyon, çizgili triko, yağmurluk, ince mont, gömlek, basic ve sweatshirt gibi denim kombinlerinin vazgeçilmezi olan parçalarla dikkat çekiyor.



Mavi kadını ve erkeği, çanta, şal, kemer ve takılardan oluşan zengin aksesuvar koleksiyonundan yaptığı seçimlerle de stilini tamamlıyor.