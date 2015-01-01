Yaz aylarında başlayan aksesuar çılgınlığı devam ediyor! Bu çılgınlığın adı altın ve gümüş renklerindeki yapıştırma dövmeler yani ‘flash tattoo’lar.

Flash tattoo'lar partiler, festivaller ve konserler için ideal. Teksas’ta çıkan, New York Moda Haftası’yla hız kazanan ve blogger’lar, gazeteciler, stilistler ve moda tutkunları aracılığıyla tüm dünyaya yayılan bu dövmeler genellikle kollara ya da bileklere yapıştırılıyor. Helenistik bir hava katanları ise favorimiz. Bu pırıl pırıl dövmeler bronz tende gerçekten hoş duruyor. Peki hangi desenler öne çıkıyor? Yaprak, kuş, düş kapanı, etnik ve geometrik desenler ya da Antik Yunan deseni Meander en sevilenleri. Son günlerde bunların renklileri de gözde. Bugüne kadar Rihanna, Vanessa Hudgens, Sarah Jessica Parker, Alessandra Ambrosio bu modayı uygulayanlar arasında.FLASH TATTOO, TL 14.90 (PENTİ)