Yeni yaşa yeni 2 model

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Air Max 95'in yirminci yılı şerefine Nike, bu serinin iki yeni modelini piyasaya sürüyor.

Yirmi yaşına basan ikonik Air Max 95, yepyeni iki yeni modelle geri döndü: Air Max 95 Ultra Jacquard ve Women’s Air Max 95 Ultra. İki model de, orijinal ayakkabıyla güçlü bağlar kurmuş olan ve Air Max serisinin yenilikçi ruhunu, ürünün geliştirildiği ilk gün olan 26 Mart 1987'deki kadar canlı tutabilmek için yepyeni tasarım yöntemlerine öncülük ederek Lozano'nun izinden giden tasarımcıların elinden çıktı.

Nike Sportswear Air Max 95 Ultra Jacquard ve Women’s Air Max 95 Ultra, nike.com/sportswear adresinde ve seçkin Nike Sportswear bayilerinde satışa sunuldu.