Yeni yılda yeni tarz!

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Yeni yılda yeni bir tarz ve yeni bir başlangıç için Miss Poem’den “Magic World” Koleksiyonu…

Sıra dışı tasarımları ile moda dünyasında özel bir yeri olan Miss Poem, “yeni yılda tüm hayallerinizin gerçekleşmesi için sihirli bir dünyada yaşayın” teması ile “Magic World” koleksiyonunu hazırladı. Hayatın eğlencesi, hareketliliği ve özgürlüğü Miss Poem “Magic World”koleksiyonuna ilham oldu. Miss Poem’in sihirli dünyası genç kızların kendi tarzlarını oluşturacağı sofistike tasarımlarıyla, modanın sihirli dokunuşu ile yeni yıla hazır.