Yepyeni bir marka: VOVİ

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Vovi, gerçek deri çanta kullanmanın ayrıcalıklı hissini akıllı fiyatlarla yaşamak isteyen alışveriş tutkunlarına özel olarak yaratılmış yepyeni bir marka.

Sadece gerçek deri kullanılarak üretilen ve akıllı fiyatlarla çanta tutkunlarıyla buluşturulan Vovi tasarımları, yeni sezonda şehrin dinamizminin, net, ışıltılı ve fonksiyonel bir karışımını sunuyor.



Vovi Sonbahar Kış 2014-15 tasarımları, modern ve iddialı çizgisiyle şehirli gardıroplara etkileyici ve iddialı yeni bir ufuk açıyor. Çift taraflı kullanılabilen çantalar hayat kurtarıcılığı rolüne soyunurken, geniş omuz çantaları gün içerisinde ihtiyacınız olan her şeyi yanınızda bulundurmanıza olanak sağlıyor. Günlük yaşantınıza minimal ve modern bir look getiren omuz ve postacı çantaları, gece hayatınızda net bir duruş getirecek clutch tasarımlar koleksiyonun ana modellerini oluşturuyor.Farklı boylarda tüm ihtiyaçlara destek olacak modellerin yer aldığı koleksiyonda, olmazsa olmaz renkler siyah ve beyazı, kırmızı, bordo, lacivert ve kahverengi gibi renkler tamamlıyor. Gümüş ve bronz baskı uygulamaları ise tasarım ışıltısını

kolunuza taşıyor.



Vovi ürünlerine yalnızca marka satış sitesi www.vovi.com.tr adresinde