Ceylan Toplamaoğlu ve Melis Erdoğan tarafından kurulmuş olan Kia Ora Design, birinci kalite deriler kullanılarak, tamamen el işçiliği ile üretilen, işlevsellik ve kullanım rahatlığının ön planda tutulduğu bir tasarım çanta markası. Marka ismini Maori kültüründen alıyor. Kelime anlamıysa iyi ol!

Koleksiyonunuzdan bahseder misiniz? Nasıl parçalar ön planda?

İlk koleksiyonumuz olan ‘Companion’ yedi farklı parçanın renk alternatiflerinden oluşuyor. Ama birçok kişi daha fazla modelimiz olduğunu zannediyor çünkü çantalarımızda birden fazla kullanım olanağı yarattık. Örneğin omuz çantası olarak alınan bir parça, bel çantası veya sırt çantası olarak da kullanılabiliyor. Şıklık ve işlevselliği bir arada sunabilmek bizim için çok önemli. Kia Ora Design şimdi olduğu kadar 10 yıl sonra da dolabınızın sevilen parçalarından olup nesilden nesile aktarılabilecek tasarımlara sahip.



Hangi materyalleri kullanıyorsunuz?

Materyal seçimimiz çanta modellerimize göre değişiyor. Modellere uygun olarak en güzel ve en yüksek kalitedeki deri ve aksesuarları seçiyoruz. Türkiye, deri seçeneği ve kalitesi açısından oldukça zengin bir ülke, bu nedenle işin en keyifli kısımlarından biri bu diyebiliriz. Deri rengine uygun olarak da aksesuar renklerimize karar veriyoruz. Ardından tüm materyallerimizi bir araya getirerek üretim sürecine geçiyoruz.



Çantalarınıza nereden ulaşabiliriz?

Ürünlerimiz Nişantaşı’ndaki showroom’umuzda ya da kiaoradesign. com adresli websitemizden satın alınabiliyor. Ayrıca; luksbazaar, hipicon ve auvintage sitelerinde de satılıyorlar. Yeni sezon içinse dünyaca ünlü departman mağazaları ile görüşmeler halindeyiz ama henüz açıklayamıyoruz.



