Intimissimi, “Lady Boudoir” ile seksi ve çekici bir yılbaşı gecesi vadediyor.





Yılbaşı gecesi seçtiğiniz kıyafetin içinde kendinizi daha çekici hissetmek ya da sevdiklerinizi özel hediyelerle mutlu etmek istiyorsanız Intimissimi bu yılbaşı da size birbirinden şık çözümler sunuyor. Her zevk ve stile uygun Intimissimi Yılbaşı Koleksiyonu ile kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.Yılbaşı gecesinde içinizin de dışınız kadar şık olması için ipek iç çamaşırı takımlarından romantik modellere, seksi tasarımlardan dantellerin ön plana çıktığı renkli alternatiflere kadar pek çok ürün sunan Intimissimi koleksiyonunun yeni yıl sürprizi ise siyah ve kırmızı olmak üzere 2 farklı seçeneği olan “Lady Boudoir.”