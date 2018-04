Yılbaşı ruhu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu kış H&M, yılbaşı dönemini mükemmel bir kampanya ve yılbaşı döneminin ruhunu taşıyan bir koleksiyonla kutluyor.

Kampanyanın yıldızları olan dünyaca ünlü Tony Bennett ve Lady Gaga, çok satanlarda 1 numara olan yeni albümleri Cheek To Cheek'ten It Don't Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) adlı şarkıyı seslendiriyor. Reklamın uzun versiyonu hm.com adresinde yayınlandı.