Yılbaşına kırmızı yakışır!

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Yılbaşı gecesi yaklaşırken, kırmızı elbiseleriyle göz alan ünlülerin stilinden ilham alın.

Yeni yıla kısa bir zaman kala; dekorasyondan, makyaja, iç giyimden dış giyime her yerde yine kırmızı hakim!



Kırmızı rujlar, kırmızı ojeler, kırmızı iç çamaşırları, kırmızı ayakkabılar, kırmızı objeler ve tabi yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi kırmızı elbiseler...



Siz de yılbaşı gecesi seçiminizi kırmızı bir elbiseden yana kullanacaksanız, ünlülerin seçimlerinden ilham alabilirsiniz!



İşte kırmızılar içinde göz kamaştıran ünlüler ve stilleri...