Gözlük seçerken yapılan en büyük hata, başkasında beğenip aynısını almak. Ancak herkesin yüzü farklı. Seçimi yüz şeklinize göre yapmalısınız.
Kare: Oval ve yuvarlak gözlükleri tercih edin. Hatlarınızı ve mizacınızı yumuşatmak için köşelilerden uzak durun. Oval: Çok şanslısınız! Hemen her gözlük sizin yüzünüze rahatlıkla oturur. Yuvarlak gözlükler sezonun en öne çıkan trendi. Kaçırmayın. Kalp: Yuvarlak çerçeveli gözlükler tam sizlik. Renkli çerçevelilerse enerjinizi artırmaya yardım edecek. Uzun: Kesinlikle geniş çerçeveli gözlükler seçmelisiniz. Her ne
kadar bu sezon gözlüklerin boyutları küçüldüyse de siz tercihinizi
kendinize yakışandan yani yüzünüzün büyük bir bölümünü kapatanlardan
yana yapın. Yuvarlak: Kontrasttan yararlanın; köşeli çerçeveler sizin için
ideal. Alternatif bir görüntü içinse renkli camlı, küçük, yuvarlak
gözlükler tercih edin. Bunlar sizi tam bir hippi yapacak.