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Yüz şeklinize göre gözlük...

Gözlük seçerken yapılan en büyük hata, başkasında beğenip aynısını almak. Ancak herkesin yüzü farklı. Seçimi yüz şeklinize göre yapmalısınız.
Kare: Oval ve yuvarlak gözlükleri tercih edin. Hatlarınızı ve mizacınızı yumuşatmak için köşelilerden uzak durun.
Oval: Çok şanslısınız! Hemen her gözlük sizin yüzünüze rahatlıkla oturur. Yuvarlak gözlükler sezonun en öne çıkan trendi. Kaçırmayın.
Kalp: Yuvarlak çerçeveli gözlükler tam sizlik. Renkli çerçevelilerse enerjinizi artırmaya yardım edecek.
Uzun: Kesinlikle geniş çerçeveli gözlükler seçmelisiniz. Her ne kadar bu sezon gözlüklerin boyutları küçüldüyse de siz tercihinizi kendinize yakışandan yani yüzünüzün büyük bir bölümünü kapatanlardan yana yapın.
Yuvarlak: Kontrasttan yararlanın; köşeli çerçeveler sizin için ideal. Alternatif bir görüntü içinse renkli camlı, küçük, yuvarlak gözlükler tercih edin. Bunlar sizi tam bir hippi yapacak.
  Fotogaleri: Güneş gözlükleri
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