Yüz şeklinize göre gözlük...

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Gözlük seçerken yapılan en büyük hata, başkasında beğenip aynısını almak. Ancak herkesin yüzü farklı. Seçimi yüz şeklinize göre yapmalısınız.

Kare: Oval ve yuvarlak gözlükleri tercih edin. Hatlarınızı ve mizacınızı yumuşatmak için köşelilerden uzak durun.

Oval: Çok şanslısınız! Hemen her gözlük sizin yüzünüze rahatlıkla oturur. Yuvarlak gözlükler sezonun en öne çıkan trendi. Kaçırmayın.

Kalp: Yuvarlak çerçeveli gözlükler tam sizlik. Renkli çerçevelilerse enerjinizi artırmaya yardım edecek.

Uzun: Kesinlikle geniş çerçeveli gözlükler seçmelisiniz. Her ne kadar bu sezon gözlüklerin boyutları küçüldüyse de siz tercihinizi kendinize yakışandan yani yüzünüzün büyük bir bölümünü kapatanlardan yana yapın.

Yuvarlak: Kontrasttan yararlanın; köşeli çerçeveler sizin için ideal. Alternatif bir görüntü içinse renkli camlı, küçük, yuvarlak gözlükler tercih edin. Bunlar sizi tam bir hippi yapacak.