Zamanın ruhu modaya yön veriyor!

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Arzu Kaprol'e göre artık moda tek bir merkezden değil, çok merkezlilikten besleniyor.

Zamanın ötesinde, modern, asil, ince detaylara sahip ve çok şık tasarımların mimarı Arzu Kaprol. Türkiye’deki başarılı grafiğinin ardından dünyaya açılan Kaprol’e göre moda artık tek bir merkezden değil çok merkezlilikten besleniyor.



Yazı: Sinem Gürleyük



Modaya ne zaman ilgi duymaya başladınız?

Çok zevkli ve becerikli hanımların olduğu bir ailede büyümüş olmak modanın benim için vazgeçilmez olmasını sağladı. Tüm çocukluğum, kumaş parçaları ve haute couture terzilik ile çevrelenmiş bir evde geçti. Bu süreç, benim çocukluk hayallerimin bugünkü mesleğime dönüşmesini sağladı.



‘Moda ile ilgilenmek’ yetenek ve ruh mu yoksa eğitim mi gerektirir?

Her ikisi de. Yetenek hayal etmektir, olması zorunludur, ama eğitim olmadan yeteneği nasıl tasarıma dönüştüreceğinizi bilemezsiniz.



İlk tasarımını yaptığınız ürün neydi? Ne zamandı? Ne için tasarlamıştınız?

Yaşımı hatırlayamayacak kadar küçük olduğum bir dönemde kendime yaptığım kıyafetlerdi.



En son ilhamınızı neden, nasıl aldınız?

En son, sosyal medyanın hayatımıza olan etkilerinden ilham aldım ve bu, sonbahar-kış 2013-14 koleksiyonum; ‘Birlikte Yalnızlık’ın başlangıcı oldu. Yüzbinlerce

takipçileri olmasına rağmen yalnızlığı derinlemesine yaşayan kişiler tasarımlara hayat verdi. Orta bir noktadan başlayarak birbirine hiç değmeyen ve gittikçe genişleyerek devam eden dairesel çizgilerden oluşan desen, bu koleksiyonun temelini oluşturdu. Günümüzün

sosyal sorumluluğu ‘kitlesel yalnızlık’...



Sonbahar koleksiyonları mağazalardaki yerini aldı. Sonbahar-kış koleksiyonları arasında sizi en çok etkileyen trendler hangileri?

Cesur formlar, renkler ve grafikler beni de heyecanlandırıyor.



