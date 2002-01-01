Retro desenlerin tartışmasız en vazgeçilmezi! Puantiyeler dönüp dolaşıp modaya sızmayı bir şekilde başarıyorlar; bu bahar da olduğu gibi!

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: Feray Kanpolat

Styling Asistanları: Çağlayan Çavdaroğlu, Merve Aksu



Moda sürekli değişse de puantiye şüphesiz her zaman var olmaya devam edecek. Bu sezon bir değişiklik yapın, baştan ayağa deneyin, puanınızı artırın.



Renk katmak şart!

Renkli puantiyelerle görünümünüzü hareketlendirmeniz çok kolay. Bu tarzın bir riski var: Eğlenceli ve trendi olmakla komik olmak arasındaki ince çizgiyi aşmamak.







Dev adım

Tasarımcılar bu sezon puantiyeleri görmeye alışık olduğumuzdan daha büyük kullanarak bu nostaljik stile modern bir dokunuş ekledi.







100 puan

Küçüklü büyüklü puantiyeleri kıyafet ve aksesuarlarda bir arada kullanarak etkiyi artırın.







Sokak modası

Elegan bir görünüm için tiril tiril puantiyeli elbiseleri tercih edebilirsiniz. Ayakkabı ve aksesuarlarınızı düz renklerde seçerseniz hem bir denge yaratmış hem de desenleri daha çok ortaya çıkarmış olursunuz.



