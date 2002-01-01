Fotoğraf: Nurdan Usta
Styling: Feray Kanpolat
Styling Asistanları: Çağlayan Çavdaroğlu, Merve Aksu
Moda sürekli değişse de puantiye şüphesiz her zaman var olmaya devam edecek. Bu sezon bir değişiklik yapın, baştan ayağa deneyin, puanınızı artırın.
Renk katmak şart!
Renkli puantiyelerle görünümünüzü hareketlendirmeniz çok kolay. Bu tarzın bir riski var: Eğlenceli ve trendi olmakla komik olmak arasındaki ince çizgiyi aşmamak.
Dev adım
Tasarımcılar bu sezon puantiyeleri görmeye alışık olduğumuzdan daha büyük kullanarak bu nostaljik stile modern bir dokunuş ekledi.
100 puan
Küçüklü büyüklü puantiyeleri kıyafet ve aksesuarlarda bir arada kullanarak etkiyi artırın.
Sokak modası
Elegan bir görünüm için tiril tiril puantiyeli elbiseleri tercih edebilirsiniz. Ayakkabı ve aksesuarlarınızı düz renklerde seçerseniz hem bir denge yaratmış hem de desenleri daha çok ortaya çıkarmış olursunuz.