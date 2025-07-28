Zengin gösteren renk kombinasyonları: 7 etkili renk kombinasyonu

1. Krem + Beyaz

İmaj: Minimal, sade ama çok zarif.

Neden zengin gösterir: Açık tonlar genelde daha az pratik ama çok sofistike görünür; bu da bilinçaltında "bakımlı ve seçkin" algısı yaratır.

Kullanım önerileri: Krem pantolon + beyaz ipek gömlek + altın aksesuar.

Görsel- Pinterest - @Karina Macedo