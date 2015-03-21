Tasarımcı Zeynep Erdoğan, “Damask” ismini verdiği 2015 / 2016 Sonbahar / Kış Koleksiyonu’nu, 16-21 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen Mercedes - Benz Fashion Week Istanbul kapsamındaki “Mini Runway” bölümünde 20 Mart Cuma günü sundu.





Anna Rice’ın efsanevi romanı ‘Interview with the Wampire’in (Vampirle görüşme) sinema uyarlamasından ilham alan koleksiyon, adını Ortaçağ Şam’da bir dokuma biçimi olan ‘DAMASK’tan alıyor.Marsala bordosu ve kırmızının iki tonunun ağırlıklı olduğu Damask deseninde, gösterişli barok lüks ve ihtişamı, kumaşın asalet içinde sansürsüzce kanamasını el işçiliğiylesunuyor. Sert hacimli volanların içinde uçuşarak süzülen belli belirsiz, incecik danteller naif bir büyü içinde saray şiirleri gibi akıyor. Barok zarafeti içinde brokarlar, goblenler, ince el işlemeleri dikkat çekiyor.Kabartma damask desenli kumaşlarıyla öne çıkan tasarımlarda, kanamış bordolar, kan kırmızızısından mürdüme uzanan renk skalası, grimsi yağ yeşilleri ve lacivert kullanılmış.Menderes Güneş’in sahne tasarımını yaptığı koleksiyon, gövdeli formları bulunan bitki, çiçek ve dönüşümü destekleyen likenlerle uyanışa eşlik ediyor.Zeynep Erdogan’ın koleksiyonundaki en büyük destekçileri Türkiye’nin en önde gelen ayakkabı markalarından biri olan İnci, son dönemin en parlak saç tasarım markası DİBA Etiler Yüksek Arslan ve makyajda MAC. …