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Zeynep Tosun defilesi

Zeynep Tosun 2014 Sonbahar/Kış koleksiyonu, MBFWI kapsamında tanıtıldı.
Pudra ve siyahın başrolde olduğu koleksiyonda, tül ve dantel detayları dikkat çekerken; saçlarda da iki renk hakimiyeti vardı...
  Fotogaleri: Zeynep Tosun/MBFWI
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