Zeynep Tosun defilesi

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Zeynep Tosun 2014 Sonbahar/Kış koleksiyonu, MBFWI kapsamında tanıtıldı.

Pudra ve siyahın başrolde olduğu koleksiyonda, tül ve dantel detayları dikkat çekerken; saçlarda da iki renk hakimiyeti vardı...