Zeynep Tunuslu'dan yeni marka

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Özgün tasarımlarıyla dikkat çeken ünlü modacı Zeynep Tunuslu, sınırlı sayıda üretilen koleksiyonu ile plaj modasına damga vuran “luxury beachwear”e yeni bir yorum getiriyor.

Zeynep Tunuslu for Giz koleksiyonu ilhamını tarihin derinliklerinden alıyor. asarımların esin kaynağı, Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi’nde yer alan kiliselerdeki freskler. Tarihin gizemini feminen çizgiler ile birleştiren, çekiciliğe vurgu yapan özgün modellerin ortaya çıktığı koleksiyonda sınırlı sayıda üretim yapılacak tasarımlar tamamen el işçiliği ile hazırlanıyor. Desenleri el boyaması ile yapılan modellerde Ressam Poyraz Topalzade ile çalışılıyor. El boyaması olan ve üzerleri gerçek taşlar ile işlenen tasarımların yanı sıra, koleksiyonda kaliteyi daha ekonomik fiyatlar ile sunan, desenlerin elbise üzerine dijital baskı yapıldığı tasarımlar da yer alıyor.

Koleksiyondaki ürünler Mühür Fine Art – Çeşme Marina ve Bashaques’da satışa sunuluyor.

