Tüm zamanların en iyi Oscar kırmızı halı görünümleri

98. Akademi Ödülleri'ne sayılı gün kaldı. Oscar kırmızı halısının geleneksel zarafetini yansıtan ve özgün detaylarıyla hafızalarda yer edinen, tüm zamanların en ikonik görünümlerini inceliyoruz.

Selena Öztorun

Met Gala ile birlikte dünyanın en çok takip edilen kırmızı halı duraklarından biri olan Akademi Ödülleri, 15 Mart'ta 98. kez gerçekleşiyor. Sezonun bu en prestijli ödül gecesi için en özel tasarımların hazırlandığı biliniyor. Büyük tören öncesinde, Oscar tarihinin hafızalara kazınan en ikonik görünümlerini mercek altına alıyoruz.

Zendaya, 2022

Zendaya, 2022 Akademi Ödülleri'nde Valentino Haute Couture imzalı iki parçalı bir tasarımla yer aldı. Görünüm, beyaz saten kumaştan kısa kesim bir gömlek ile gümüş payet işlemeli ve uzun kuyruklu bir etekten oluşuyordu.

Nicole Kidman, 2023 

Nicole Kidman, Armani Privé imzalı payetli tasarımıyla kırmızı halıda yer aldı. Bu görünüm, gecenin öne çıkan moda eğilimlerinden biri olan gül motiflerini de barındırıyordu.


Cate Blanchett, 2023

Cate Blanchett, Louis Vuitton imzalı özel bir tasarımla kırmızı halıda yer aldı. Görünüm, markanın arşivinden seçilen asimetrik kesim kadife bir bluz ile sürdürülebilir ipekten üretilen siyah bir eteğin birleşiminden oluşuyordu.