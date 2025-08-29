Ünlülerin sıra dışı ve ilham verici evlilik yüzükleri

Geleneksel tektaş pırlantaların aksine, bazı ünlüler nişan yüzüklerinde kendi tarzlarını yansıtan sıra dışı seçimler yapıyor. İster sade ve renkli bir değerli taş, ister özenle tasarlanmış iki taşlı bir model, ister romantik bir vintage parça, isterse de çarpıcı bir örümcek figürü olsun; bu isimler parmaklarında benzersiz bir hikaye taşıyor. İşte akıllara kazınan ünlü yüzükleri...