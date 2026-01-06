Uzak Şehir 44. bölüm kombinleri mercek altında!

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sadece derinlikli hikayesiyle değil, karakterlerin ruh halini yansıtan kostüm seçimleriyle de izleyiciyinin dikkatini çekiyor. Peki, 'Uzak Şehir' oyuncularının son bölüm kombinleri hangi markalara ait?

Aybüke Sengir

Uzak Şehir 44. bölüm kombinleri mercek altında! - Resim : 1

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. İşte Uzak Şehir oyuncularının son bölüm kombinleri...

Ceket: Mango

Çizme: Zara 

Jean: Zara

Jean: Ramsey

Deri Ceket: Sandro Paris

Ceket: Damat Tween 

Hırka: Massimo Dutti

Pantolon: Özel dikim