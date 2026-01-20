Uzak Şehir 47. bölüm kombinlerini inceliyoruz

Kanal D’nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir', sürükleyici hikayesinin yanı sıra başrol oyuncularının stiliyle de moda dünyasının dikkatini çekiyor. Mardin’in mistik atmosferiyle modern çizgileri harmanlayan son bölüm kombinlerini mercek altına aldık...

Aybüke Sengir

'Uzak Şehir' dizisi sadece hikayesiyle değil, her sahnede yansıttığı kusursuz stil anlayışıyla da moda eleştirmenlerinin ve izleyicilerin yakın takibinde. İşte Uzak Şehir 47. bölüm kombinleri!

Body: H&M

Kemer: Manuka 

Etek: Perspective

Ceket: Zara 

Pantolon: Terzi Adem Altun

Gömlek: Ramsey

Etek: Zara

Kaban: Suud Collection 