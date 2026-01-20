Uzak Şehir 47. bölüm kombinlerini inceliyoruz
Kanal D’nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir', sürükleyici hikayesinin yanı sıra başrol oyuncularının stiliyle de moda dünyasının dikkatini çekiyor. Mardin’in mistik atmosferiyle modern çizgileri harmanlayan son bölüm kombinlerini mercek altına aldık...
1 / 8
'Uzak Şehir' dizisi sadece hikayesiyle değil, her sahnede yansıttığı kusursuz stil anlayışıyla da moda eleştirmenlerinin ve izleyicilerin yakın takibinde. İşte Uzak Şehir 47. bölüm kombinleri!
2 / 8
Body: H&M
Kemer: Manuka
Etek: Perspective
3 / 8
Ceket: Zara
Pantolon: Terzi Adem Altun
Gömlek: Ramsey
4 / 8
Etek: Zara
Kaban: Suud Collection