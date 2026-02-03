Uzak Şehir 48. bölüm Alya Albora ve Cihan Albora'nın kombini mercek altında
Uzak Şehir dizisinin kalbi Albora Konağı’nda bu hafta sadece gerilim değil, Alya ve Cihan Albora’nın kusursuz stil uyumu da zirvedeydi. 48. bölümde karakterlerin ruh halini ve güç savaşını yansıtan kostüm seçimleri, dizi modasını yakından takip edenler için tam bir görsel şölene dönüştü...Peki Alya ve Cihan'ın beğenilen kombini nereden?
Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı 'Uzak Şehir'de bu hafta sırlar ve güven problemleri ön plana çıktı...48. bölümde bu ikilinin sergilediği stil, modern Mardin estetiğini ekranlara taşıdı.
İşte Alya ve Cihan Albora’nın 48. bölümdeki o çok konuşulan stillerinin analizi...
Kaban: Mango
Kazak: Mango
Çizme: Zara
Jean: Zara
Ceket: Desa
Kazak: Network
Jean: Damat