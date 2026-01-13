'Uzak Şehir' Alya Albora'nın 45. bölüm stili, kombinleri mercek altında
Kanal D’nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir', sürükleyici hikayesinin yanı sıra başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya Albora karakterinin stiliyle de moda dünyasının dikkatini çekiyor. Mardin’in mistik atmosferiyle modern çizgileri harmanlayan Alya’nın 45. bölümdeki görünümleri, izleyicilerden tam not aldı.
Sinem Ünsal'ın hayat verdiği 'Uzak Şehir' dizisinin gizemli ve güçlü karakteri Alya Albora, sadece hikayesiyle değil, her sahnede yansıttığı kusursuz stil anlayışıyla da moda eleştirmenlerinin ve izleyicilerin yakın takibinde...
İşte 45. bölümde öne çıkan Alya Albora kombinleri ve stil detayları...
Kaban: Pull & Bear
Atkı: Pull & Bear
Kaban: Wardrobe