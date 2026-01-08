'Uzak Şehir' Alya Albora’nın son bölüm kombin detayları

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sadece derinlikli hikayesiyle değil, karakterlerin ruh halini yansıtan kostüm seçimleriyle de izleyiciyinin dikkatini çekiyor. 'Uzak Şehir'in Alya Albora'sı Sinem Ünsal'ın kombin detaylarına yakından bakalım...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 4
'Uzak Şehir' Alya Albora’nın son bölüm kombin detayları - Resim : 1

Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. 

2 / 4
'Uzak Şehir' Alya Albora’nın son bölüm kombin detayları - Resim : 2

İşte Uzak Şehir Alya Albora’nın son bölüm kombin detayları...

Bu içeriğimiz de ilginizi çekebilir: Uzak Şehir 44. bölüm kombinleri mercek altında

3 / 4
'Uzak Şehir' Alya Albora’nın son bölüm kombin detayları - Resim : 3

Beyaz Kaban: Rue

Bej Palto: Beymen Collection

Gri Blazer: Merve Çisko

4 / 4
'Uzak Şehir' Alya Albora’nın son bölüm kombin detayları - Resim : 4

Siyah Kaban: Olcay