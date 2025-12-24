'Uzak Şehir' kadın oyuncularının son bölüm kombinleri
Ekranların son dönemdeki sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sadece derinlikli hikayesiyle değil, karakterlerin ruh halini yansıtan kostüm seçimleriyle de izleyiciyinin dikkatini çekiyor. Peki, 'Uzak Şehir' kadın oyuncularının son bölüm kombinleri hangi markalara ait?
Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. İşte Uzak Şehir son bölüm kombinleri...
Elbise: adL 1.999 TL
Hırka: Stradivarius
Ceket: Berskha 1.790 TL
Pantolon: Zara 3.690 TL
Etek: Suud Collection 1.930 TL
Kemer: Mango
Body: Stradivarius