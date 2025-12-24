'Uzak Şehir' kadın oyuncularının son bölüm kombinleri

Ekranların son dönemdeki sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sadece derinlikli hikayesiyle değil, karakterlerin ruh halini yansıtan kostüm seçimleriyle de izleyiciyinin dikkatini çekiyor. Peki, 'Uzak Şehir' kadın oyuncularının son bölüm kombinleri hangi markalara ait?

Aybüke Sengir

'Uzak Şehir' kadın oyuncularının son bölüm kombinleri - Resim : 1

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. İşte Uzak Şehir son bölüm kombinleri...

'Uzak Şehir' kadın oyuncularının son bölüm kombinleri - Resim : 2

Elbise:  adL 1.999 TL

Hırka: Stradivarius 

'Uzak Şehir' kadın oyuncularının son bölüm kombinleri - Resim : 3

Ceket: Berskha 1.790 TL

Pantolon: Zara 3.690 TL

'Uzak Şehir' kadın oyuncularının son bölüm kombinleri - Resim : 4

Etek: Suud Collection 1.930 TL

Kemer: Mango

Body: Stradivarius