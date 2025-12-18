'Uzak Şehir'in Alya Albora’sı Sinem Ünsal'ın 42. bölüm kombinleri

Sinem Ünsal'ın hayat verdiği 'Uzak Şehir' dizisinin gizemli ve güçlü karakteri Alya Albora, sadece hikayesiyle değil, her sahnede yansıttığı kusursuz stil anlayışıyla da moda eleştirmenlerinin ve izleyicilerin yakın takibinde...

Resim : 1

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, sürükleyici hikayesinin yanı sıra karakterlerin stil seçimleriyle de moda dünyasının radarında. İşte Uzak Şehir Alya'nın 42. bölüm kombinleri...

Resim : 2

Kaban: Merve Cisko 21.890 TL

Resim : 3

Etek: İpekyol 2.079 TL

Resim : 4

Panço: Yargıcı 2.449 TL

Şal: Yargıcı 