Valentino Orlandi'den bufalo boynuzundan üretilen özel tasarım gözlük

Moda ve yaşam stili dünyasında dikkat çeken Valentino Orlandi köklerinden aldığı miras ile bu kez özel koleksiyonuyla gözlük tutkunlarının karşısına çıkıyor.

Güçlü tasarım diliyle sezonun öne çıkan gözlüklerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

GERÇEK BUFALO BOYNUZU

Gerçek bufalo boynuzundan üretilen her çerçeve, ustalıkla şekillendirilerek kendine özgü doku ve forma sahiptir; hiçbir parça bir diğerinin aynısı değildir. Seri üretimin ötesinde; karakteri, bireyselliği ve rafine tasarımı temsil eder.

Kutunun içinde yer alan özel bakım yağı, yüzeyi beslemek ve dayanıklılığını artırmak için geliştirilmiştir. Düzenli olarak uygulandığında, çerçevenin doğal parlaklığını ve yapısını yıllarca korumasına yardımcı olur.

Daniel Klein Group güvencesiyle tüm Türkiye’de …