Valentino Sonbahar/Kış 2026: Roma'da ön sıra stilleri

Maison Valentino, kurucusu Valentino Garavani’nin vefatının ardından köklerine dönüyor. Kreatif direktör Alessandro Michele, markanın 1960 yılında temellerinin atıldığı Roma’yı seçerek Paris Moda Haftası geleneğini bu sezon için geride bıraktı.

Bu özel dönüşe, tarihinde ilk kez bir moda şovuna ev sahipliği yapan 17. yüzyılın görkemli yapısı Palazzo Barberini eşlik etti. Aralarında Gwyneth Paltrow, Tyla ve Lily Allen gibi isimlerin bulunduğu davetliler; freskler ve mermer heykellerle bezeli mistik bir atmosferde bu tarihi ana tanıklık etti.

İşte defilenin ön sıra yıldızlarının koleksiyonun ruhuyla uyumlu stil tercihleri...