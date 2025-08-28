Venedik Film Festivali'nden: Kırmızı halı görünümleri
Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Venedik Film Festivali, sadece filmleriyle değil, aynı zamanda kırmızı halıdaki benzersiz moda şöleniyle de tüm dünyanın dikkatini çekti. Yıldız isimler, kıyafet seçimleriyle festivalin büyüsünü kırmızı halıya taşıdı.
Bu yıl Venedik Film Festivali, kırmızı halıda yıldızlar geçidine ev sahipliği yapıyor. 82'nci Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısından en iyi görünümleri sizler için derledik...
Cate Blanchett
Barbara Palvin
Heidi Klum - Leni Klum