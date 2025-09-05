Anasayfa Moda Venedik kırmızı halısının en dikkat çekeni: Jason Mamao pembe terlik ve ojeleriyle katıldı
Venedik Film Festivali, dünya sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olmasının yanı sıra, kırmızı halıdaki şıklık yarışıyla da her zaman gündeme geliyor... Ancak bu yıl, tüm gözler klasik smokinler ve zarif elbiselerden ziyade, beklenmedik bir aksesuarla dikkat çeken Jason Momoa'ya çevrildi. Jason Mamao kırmızı halıya tam bir stil devrimiyle çıkarak iz bırakmayı başardı.
"Game of Thrones" ve "Aquaman" gibi ikonik yapımlarla dünya çapında ün kazanan Jason Momoa, 2025 Venedik Film Festivali'ne katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
Oyuncu, Venedik kırmızı halısında pembe takım elbisesi, pembe terlikleri ve pembe ojeleriyle dikkatleri üzerinde topladı.
Usta aktör, ayak parmaklarındaki pembe ojeleri de gururla sergiledi.
Pembeler içinde görünen Momoa, kırmızı halıda oldukça neşeli pozlar verdi.