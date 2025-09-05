Victoria’s Secret 2025'te podyuma çıkacak 6 model

Moda dünyasının en çok beklenen geri dönüşlerinden biri gerçekleşiyor: Efsanevi Victoria’s Secret defilesi, 2025 edisyonuyla yeniden podyumlara dönüyor. Yıllar boyunca kariyerlere yön veren ve unutulmaz anlara sahne olan şovun bu beklenen dönüşü, şimdiden büyük bir heyecan yarattı. İşte podyumda yürüyecek 6 isim...