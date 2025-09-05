Victoria’s Secret 2025'te podyuma çıkacak 6 model
Moda dünyasının en çok beklenen geri dönüşü gerçekleşiyor! Yıllar boyunca efsanevi anlara sahne olan Victoria’s Secret defilesi, 2025'te yeniden podyumlara dönüyor. Heyecanla beklenen şovda yürüyecek ilk 6 ismin açıklanması tüm dikkatleri markaya çevirdi....
Adriana Lima
Alex Consani
Anok Yai