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Victoria's Secret 2026 defilesi gerçekleşti: Barbara Pavin, doğumdan bir ay sonra podyumda
Moda dünyasının her yıl merakla beklediği gösterişli şovu Victoria's Secret 2026 Defilesi, büyüleyici bir organizasyonla gerçekleşti. Dünyaca ünlü modellerin yürüdüğü gecenin en çok konuşulan ve adeta damga vuran ismi ise güzelliğiyle büyüleyen Barbara Palvin oldu. Doğum yaptıktan henüz bir ay sonra podyuma çıkan dünyaca ünlü Macar model, kusursuz fiziği ve profesyonelliğiyle moda severlerden ve eleştirmenlerden tam not aldı.
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Victoria's Secret Fashion Show 2026, tam 19 yıl sonra Los Angeles'a döndü ve melekleri yeniden podyuma çıkardı. Sony Pictures Studios'ta kurulan sahnede kanatlar, elmaslar ve kimsenin beklemediği dönüşler peş peşe geldi.
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Anok Yai
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Kylie Jenner
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Gigi Hadid