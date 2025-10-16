Victoria's Secret defilesi New York'ta göz kamaştıran ilklere sahne oldu
Victoria's Secret, geçen yılki görkemli dönüşünün ardından bu kez New York'tan canlı yayınlanan defilesiyle dünyayı yeniden ekran başına kilitledi ve yeni ilklere sahne oldu. En dikkat çekici sahne ise Victoria's Secret meleği Jasmine Tookes'in, 9 aylık hamileyken podyumda yürümesi oldu...
Victoria's Secret 2025 Moda Gösterisi gerçekleşti. New York'ta gerçekleşen defile renkli anlara sahne oldu. TWICE, Karol G, Missy Elliot ve Madison Beer, performanslarıyla sahnede yerlerini aldılar. Adriana Lima , Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin , Liu Wen , Behati Prinsloo , Joan Smalls, Doutzen Kroes ve Candice Swanepoel gibi tecrübeli isimler, Bella ve Gigi Hadid , Anok Yai , Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Ashley Graham , Alex Consani 'melek' olan isimlerdi.
Bella Hadid
Gigi Hadid
Angelina Kendal