Victoria's Secret defilesi New York'ta göz kamaştıran ilklere sahne oldu

Victoria's Secret 2025 Moda Gösterisi gerçekleşti. New York'ta gerçekleşen defile renkli anlara sahne oldu. TWICE, Karol G, Missy Elliot ve Madison Beer, performanslarıyla sahnede yerlerini aldılar. Adriana Lima , Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin , Liu Wen , Behati Prinsloo , Joan Smalls, Doutzen Kroes ve Candice Swanepoel gibi tecrübeli isimler, Bella ve Gigi Hadid , Anok Yai , Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Ashley Graham , Alex Consani 'melek' olan isimlerdi.