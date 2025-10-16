Victoria’s Secret’ın pembe halısından en çok konuşulan 10 stil
Victoria's Secret Fashion Show, sadece iç giyim tasarımlarıyla değil, aynı zamanda podyum öncesi pembe halı görünümleriyle de çok konuşuldu. Bu yıl New York'ta gerçekleşen görkemli şov, melekleri, müzisyenleri ve ünlü konukları ağırlarken, her zamanki gibi cesur, ışıltılı ve iddialı stillere sahne oldu...
1 / 11
2025 Victoria’s Secret defilesi, süpermodellerin ışıltısı ve ünlü konukların göz alıcı stilleriyle moda dünyasına unutulmaz bir gece yaşattı. İşte Victoria’s Secret’ın pembe halısından en çok konuşulan 10 stil...
2 / 11
Ciara Miller
3 / 11
Olivia Holt
4 / 11
Zhamira Zambrano