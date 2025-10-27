Vogue World 2025: Hollywood yıldızlarının stilleri göz kamaştırdı

Paramount Stüdyolarında düzenlenen Vogue World 2025, sadece efsanevi kostümleri sergilemekle kalmadı; tüm gelirini Los Angeles yangınlarından zarar gören Entertainment Community Fund'a bağışladı. Gösteri başlamadan hemen önce, birbirinden ünlü yıldızlar kırmızı halıda görkemli stilleriyle boy gösterdi. İşte Hollywood'un en parlak isimlerinin Vogue World gecesine damga vuran stilleri...