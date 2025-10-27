Vogue World 2025: Hollywood yıldızlarının stilleri göz kamaştırdı
Moda dünyası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vogue World etkinliğiyle nefesleri kesti. 2025 edisyonunda rotasını Hollywood'a çeviren ve bu görkemli geceye Paramount Stüdyoları ev sahipliği yapan etkinlik, sinema ve modanın en seçkin isimlerini bir araya getirdi. Peki yıldız isimler, Vogue World 2025'te ne giydi? Gelin yakından bakalım...
1 / 10
Paramount Stüdyolarında düzenlenen Vogue World 2025, sadece efsanevi kostümleri sergilemekle kalmadı; tüm gelirini Los Angeles yangınlarından zarar gören Entertainment Community Fund'a bağışladı. Gösteri başlamadan hemen önce, birbirinden ünlü yıldızlar kırmızı halıda görkemli stilleriyle boy gösterdi. İşte Hollywood'un en parlak isimlerinin Vogue World gecesine damga vuran stilleri...
2 / 10
Kendall Jenner
3 / 10
Nicole Kidman
4 / 10
Hailey Bieber ve Maeve Reilly