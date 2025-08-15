Wednesday ile gelen yeni TikTok akımı: Yorgun ve hasta kız makyajı
Sosyal medyada, özellikle de TikTok'ta birbirini takip eden akımlar, zaman zaman şaşırtan özelliklere sahip olabiliyor. Son günlerin en çok konuşulan trendi olan "yorgun ve hasta kız makyajı" akımı, alışılagelmiş güzellik algılarını altüst ederek hızla yayılıyor ve platformun gündemini ele geçirmiş durumda. Trendin ilham kaynağı ise Tim Burton’ın Netflix dizisinde Jenna Ortega’nın canlandırdığı Wednesday Addams...
1 / 7
“Tired Girl” (Yorgun Kız) makyajı, uykusuz, yorgun ve hasta görünmeyi trend haline getirdi. Z kuşağının öncülük ettiği bu akımda göz altları belirgin, cilt solgun, dudaklar hafif mor tonlarda.
2 / 7
Oyuncu Jenna Ortega’nın “Wednesday Addams” karakteriyle popülerleşen trend TikTok’ta hızla yayılıyor.
3 / 7
Dizinin makyaj ekibinden Nirvana Jalalvand, Wednesday karakterinin “saçına ve makyajına saatler harcamayan” bir tip olarak tasarlandığını, bunun da geleneksel “temiz kız” (clean girl) estetiğine bilinçli bir karşı duruş olduğunu belirtiyor.
4 / 7
Kapatıcı ve göz kremi gibi kusurları gizlemeye yarayan ürünler yerine, yorgunluğun izleri bilinçli olarak vurgulanıyor. İşte TikTok'taki akımdan örnekler...