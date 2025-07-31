Wednesday'in ünlü oyuncuları ikinci sezon prömiyerinde 'gotik şıklık' yarışında
Netflix'in sevilen dizisi Wednesday 2. sezonuyla geri dönüyor. Merakla beklenen sezon öncesi dizinin yıldızları mor halıda boy gösterdi. Ünlü oyuncular, önceki gün gerçekleşen prömiyerde 'gotik şıklık' yarışındaydı. Sizler için giydiği elbiseleri ve markalarını mercek altına aldık...
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Netflix’te 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran Wednesday dizisi için 2. sezon hazırlıkları çok geçmeden başlamıştı.
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Wednesday dizisinin ilgiyle karşılanması ve izlenme rekorları kırmasıyla 2. sezon çok geçmeden garantilenmiş ve hazırlıklar başlamıştı. Dizinin oyuncuları, mor halıdaki prömiyerde 'gotik şıklık' yarışındaydı...
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Emma Myers
Elbise Markası: McQueen
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Jenna Ortega
Elbise Markası: Ashi Studio