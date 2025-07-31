Wednesday'in ünlü oyuncuları ikinci sezon prömiyerinde 'gotik şıklık' yarışında

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday 2. sezonuyla geri dönüyor. Merakla beklenen sezon öncesi dizinin yıldızları mor halıda boy gösterdi. Ünlü oyuncular, önceki gün gerçekleşen prömiyerde 'gotik şıklık' yarışındaydı. Sizler için giydiği elbiseleri ve markalarını mercek altına aldık...

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Wednesday'in ünlü oyuncuları ikinci sezon prömiyerinde 'gotik şıklık' yarışında - Resim : 1

Netflix’te 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran Wednesday dizisi için 2. sezon hazırlıkları çok geçmeden başlamıştı.

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Wednesday'in ünlü oyuncuları ikinci sezon prömiyerinde 'gotik şıklık' yarışında - Resim : 2

Wednesday dizisinin ilgiyle karşılanması ve izlenme rekorları kırmasıyla 2. sezon çok geçmeden garantilenmiş ve hazırlıklar başlamıştı. Dizinin oyuncuları, mor halıdaki prömiyerde 'gotik şıklık' yarışındaydı...

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Wednesday'in ünlü oyuncuları ikinci sezon prömiyerinde 'gotik şıklık' yarışında - Resim : 3

Emma Myers

Elbise Markası: McQueen

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Wednesday'in ünlü oyuncuları ikinci sezon prömiyerinde 'gotik şıklık' yarışında - Resim : 4

Jenna Ortega

Elbise Markası: Ashi Studio