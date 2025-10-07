Yağmura hazırlık: Stil ve fonksiyonu birleştiren en iyi 12 sonbahar yağmurluğu

Kumaşın dışında, çoğu zaman yalnızca “yağmurluk” etiketine bakıp geçtiğiniz teknik özellikler, iklim koşullarına uygun doğru katmanı seçmek açısından büyük önem taşır. Rain markasının tasarım direktörü Anne Krestine Møller Jørgensen bu konuda şunları söylüyor: “Detaylar—farkı yaratan şeylerdir. Mesela nefes alabilirliği artıran akıllıca yerleştirilmiş havalandırma noktaları var mı? Su girişini önlemek için manşetlerde çıtçıtlı kapanışlar düşünülmüş mü? Ayrıca, yağmurun yüzünüze gelmesini engellemek için kapüşonun ayarlanabilir olmasına da dikkat etmelisiniz.”

Kısacası, mahalledeki kafeye yürürken tercih ettiğiniz yağmurluk, kamp geziniz için en uygun seçenek olmayabilir. Şimdi gelin, şehirde şıklıkla giyilebilecek modellerden doğa yürüyüşleri, kamp ve daha fazlası için tasarlanmış seçeneklere kadar en iyi kadın yağmurluklarını birlikte keşfedelim.