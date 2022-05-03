Yaldızlı Cazibe: 2022 Met Gala Kırmızı Halı şıklığı!
Met Gala 2022 bu sene 'Yaldızlı Cazibe' olarak adlandırıldı. En prestijli gece olarak bilinen Met Gala'da pek çok ünlü kostüm tercihiyle geceye damga vurdu! Kim Kardashian, Black Lively, Gigi Hadid ve pek çok ünlü ismin kırmızı halı şıklığı...
Moda dünyası için en unutulmaz ve en ikonik kostümlerin tercih edildiği Met Gala, bu sene 'Gilded Glamour' temasıyla gerçekleşti. Bu temanın anlamı ise Amerikanın tarihsel geçmişi. Pek çok ünlü isim kendi tarzını temaya uyarladı. Bu sene Met Gala’nın ev sahiplerinden Blake Lively, Versace elbisesiyle göz kamaştırırken, Kim Kardashian ikonik elbisesiyle oldukça merak uyandırdı. Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kylie Jenner'da gecede ön plana çıkan isimlerden oldu! İşte Met Gala 2022'nin diğer Kırmızı Halı görünümleri...
Kim Kardashian, geceye Marliyn Monreo'nun ikonik elbisesi ile katıldı. Göz kamaştıran elbiseye dair tüm detayları 'Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle ile katıldı' haberimizden bulabilirsiniz.
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Kylie Jenner, Met Gala'da dikkat çeken isimlerden bir diğeriydi. Gecede Off White tasarımı olan gelinliği andıran bir elbise tercih etti. Jenner, geleneksel bir duvak yerine, mini duvak ve çiçek aplikeli işlemelerle süslenmiş bir beyzbol şapkası taktı. Aslında bu elbise bir nevi Virgil Abloh'un anmak için giyilmiş diyebiliriz çünkü elbise Abloh tarafından 2021 yılının Kasım ayında ölmeden önce tasarlandı.
Her kırmızı halıda kostüm tercihleriyle büyületen Kendal Jenner, bu seferde Met Gala'ya özgü dramatik bir hava sergiledi. Kendal Jenner, geceye özel kaşlarını ağarttı ve koyu kahve saçlarını yeniden açtı. Prada imzalı ağ işlemeli bir üst ve pileli kabarık saten bir etek tercih etti.
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Hailey Bieber, Met Gala'da göz kamaştırdı! Yıldız Saint Laurent imzalı beyaz bir elbise tercih etti. Bu görünüm daha önce Jerry Hall tarafından yapıldı ve aslında Bieber, bir övgü niteliğinde bu elbiseyi taşıdı.
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