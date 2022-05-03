Yaldızlı Cazibe: 2022 Met Gala Kırmızı Halı şıklığı!

Moda dünyası için en unutulmaz ve en ikonik kostümlerin tercih edildiği Met Gala, bu sene 'Gilded Glamour' temasıyla gerçekleşti. Bu temanın anlamı ise Amerikanın tarihsel geçmişi. Pek çok ünlü isim kendi tarzını temaya uyarladı. Bu sene Met Gala’nın ev sahiplerinden Blake Lively, Versace elbisesiyle göz kamaştırırken, Kim Kardashian ikonik elbisesiyle oldukça merak uyandırdı. Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kylie Jenner'da gecede ön plana çıkan isimlerden oldu! İşte Met Gala 2022'nin diğer Kırmızı Halı görünümleri...

Kim Kardashian, geceye Marliyn Monreo'nun ikonik elbisesi ile katıldı. Göz kamaştıran elbiseye dair tüm detayları 'Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle ile katıldı' haberimizden bulabilirsiniz.