Yaz esintisi ayaklarda: Stiline önem veren kadınlar için yazlık terlik seçenekleri
Yaz aylarının gelişiyle birlikte gardıroplarımızda olduğu gibi, ayakkabılığımızda da hafiflik ve ferahlık arayışımız başlar. Terlikler, artık sadece konfor değil, aynı zamanda yazlık şıklığımızın tamamlayıcı bir parçası haline geldi. İşte stiline özen gösteren kadınlar için, yazın ruhunu yansıtan, hem şık hem de serinletici terlik modelleri...
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Yazın kavurucu sıcaklarında ayaklarınızın da ferahlamaya ve şıklığa ihtiyacı var! Trend yazlık terliklere göz atmaya ne dersiniz?
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Deri Düz Taban Terlik
HERMES Oran Sandal
33.466 TL
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Hasır Terlik
VakkoRama Manebi Kahve Desenli Hasır
7.495 TL
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Dolgu Topuk
I LOVE SHOES - Lavina Mat Deri Nude Platform Topuklu Terlik
1.519,20 TL