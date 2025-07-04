Yaz esintisi ayaklarda: Stiline önem veren kadınlar için yazlık terlik seçenekleri

Yaz aylarının gelişiyle birlikte gardıroplarımızda olduğu gibi, ayakkabılığımızda da hafiflik ve ferahlık arayışımız başlar. Terlikler, artık sadece konfor değil, aynı zamanda yazlık şıklığımızın tamamlayıcı bir parçası haline geldi. İşte stiline özen gösteren kadınlar için, yazın ruhunu yansıtan, hem şık hem de serinletici terlik modelleri...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Yaz esintisi ayaklarda: Stiline önem veren kadınlar için yazlık terlik seçenekleri - Resim : 1

Yazın kavurucu sıcaklarında ayaklarınızın da ferahlamaya ve şıklığa ihtiyacı var! Trend yazlık terliklere göz atmaya ne dersiniz?

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Yaz esintisi ayaklarda: Stiline önem veren kadınlar için yazlık terlik seçenekleri - Resim : 2

Deri Düz Taban Terlik

HERMES Oran Sandal

33.466 TL

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Yaz esintisi ayaklarda: Stiline önem veren kadınlar için yazlık terlik seçenekleri - Resim : 3

Hasır Terlik

VakkoRama Manebi Kahve Desenli Hasır 

7.495 TL

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Yaz esintisi ayaklarda: Stiline önem veren kadınlar için yazlık terlik seçenekleri - Resim : 4

Dolgu Topuk

I LOVE SHOES - Lavina Mat Deri Nude Platform Topuklu Terlik

1.519,20 TL