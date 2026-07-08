Yaz için 5 kelebek (buttferfly) kesim saç modeli
Yazın o enerjik, cıvıl cıvıl ve sıcak günleri gelmişken saçlarda bir yenilik yapmak, o ağır kış havasını üstümüzden atmak gibisi yok...Son dönemde saç dünyasını kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuran, sosyal medyada nereye baksak karşımıza çıkan bir model var: Kelebek (Butterfly) kesim.
1 / 5
Yaza damga vuracak 5 farklı kelebek kesim saç modelini bir araya getirdik...
Credit: @hoskelsa
2 / 5
Credit: @quecolour
3 / 5
Credit: Pinterest @authenticappeal
4 / 5
Credit: Pinterest @iamlethe