Yaz için 5 kelebek (buttferfly) kesim saç modeli

Yazın o enerjik, cıvıl cıvıl ve sıcak günleri gelmişken saçlarda bir yenilik yapmak, o ağır kış havasını üstümüzden atmak gibisi yok...Son dönemde saç dünyasını kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuran, sosyal medyada nereye baksak karşımıza çıkan bir model var: Kelebek (Butterfly) kesim.

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Yaz için 5 kelebek (buttferfly) kesim saç modeli - Resim : 1

Yaza damga vuracak 5 farklı kelebek kesim saç modelini bir araya getirdik...

Credit:  @hoskelsa

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Yaz için 5 kelebek (buttferfly) kesim saç modeli - Resim : 2

Credit: @quecolour

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Yaz için 5 kelebek (buttferfly) kesim saç modeli - Resim : 3

Credit: Pinterest @authenticappeal

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Yaz için 5 kelebek (buttferfly) kesim saç modeli - Resim : 4

Credit: Pinterest @iamlethe